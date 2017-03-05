"البئر" لبوشوشي يتوج في الطبعة الـ 25 لمهرجان فيسباكو بواغادوغو

توج الفيلم الروائي الطويل "البئر" للطفي بوشوشي سهرة السبت بـ"جائزة أومارو غندا لأحسن عمل" و "جائزة أحسن موسيقى" خلال حفل اختتام فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون (فيسباكو) حسب ما أعلنته وسائل الإعلام البوركينابية.

كما شهدت هذه الفئة تتويج المخرج السينغالي آلان غومي الذي تلقى "الجواد الذهبي لييننغا"على فيلمه "فيليسيتي" فيما عادت جائزة الجواد الفضي للبينيني سيلفزتر أموسو على فيلمه "العاصفة الإفريقية قارة تحت النفوذ" و الجواد البرونزي للمغربي سعيد خلال مخرج "أ ميل اين شويس".

و سبق لآلان غومي أن تحصل على جائزة الجواد الذهبي لييننغا سنة 2013 على فيلمه "تاي" (اليوم) الذي تحصل على عدة جوائز في مختلف التظاهرات السينمائية.

و في فئة الفيلم القصير الذي شارك فيه أنيس جعاد بفيلم "سفر كلتوم" عادت جوائز "مهر ييننغا" الثلاث على التوالي ل "هيميني" لفيولان ماريام بلانش بيلي (المغرب) و "ذا بيسيكل مان" لتويغي ماتيوانا (جنوب إفريقيا) و "خلينا هكا خير" لمهدي برساوي (تونس).

و كرمت لجنة التحكيم الخاصة بفئة الأشرطة الوثائقية من جهتها عصمان ويليام امباي على عمله "كمتيو سيكس أنتا" (السينغال) و جيبر بالوفو مخرج "كونغو ! صمت الجرائم المنسية" (جمهورية الكونغو الديمقراطية) وعبد الخالق هشام على عمله "أفوتنوت اين بالي ايستوري" (مصر).

و تحصل فيلم "البئر" الذي دخل المنافسة على جائزة الجواد الذهبي لييننغا على الجائزة الموازية للمنظمة غير الحكومية "الماء, المساعدة على الحصول الماء الشروب, النظافة و التطهير" فيما تحصل الفيلم الوثائقي "القبلات الجيدة موروروا" للعربي بن شيخة على الجائزة الموازية "الصحة و الأمن في العمل".

و يرمي مهرجان فيسباكو الذي ينظم كل سنة منذ 1969 إلى المساهمة في ترقية السينما الإفريقية من خلال التبادلات بين محترفي السينما و السمعي و البصري.

و بعد أسبوع من المنافسة في خمس فئات مختلفة أسدل الستار مساء السبت على فعاليات الدورة الـ 25 لهذا المهرجان الذي شهد تنظيم الطبعة الـ 18 للسوق الدولية للسينما الإفريقية.