وفاة رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمان حاج صالح

توفي صباح هذاالأحد بمستشفى عين النعجة (الجزائر العاصمة) رئيس المجمع الجزائري للغة العربية, عبد الرحمان حاج صالح, عن عمر ناهز الـ 90 سنة, حسب ما علم لدى المجمع.

وقد ولد المرحوم الملقب بـ"أبو اللسانيات والرائد في لغة الضاد" بمدية وهران في 8 جويلية 1927, حيث تتلمذ على يد أساتذة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, قبل أن يلتحق بحزب الشعب الجزائري وعمره لا يتعدى الـ 15 سنة.

وبدأ المرحوم مشواره التعليمي في الطب, حيث توجه إلى مصر ليكمل دراسة التخصص في جراحة الأعصاب وكان يتردد على جامع الأزهر ليتم اكتشاف موهبته في اللغة العربية.

وبعد حصوله على التبريز في اللغة العربية, أوكل اليه تدريس اللسانيات في كلية الآداب بالرباط سنة 1960.

وبعد الاستقلال, عين سنة 1964 رئيسا لقسم اللغة العربية وقسم اللسانيات بكلية الآداب لجامعة الجزائر قبل أن ينتخب عميدا لها إلى غاية 1968.

وقد تفرغ بعد ذلك للدراسة والبحث في اللسانيات, حيث أنشأ عام 1980 ماجستير علوم اللسان قبل أن يتم تعيينه عضوا مراسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم انتخب عضوا عاملا به سنة 2003.

وسبق للفقيد قبل ذلك أن عين عضوا في كل من مجمع دمشق ومجمع بغداد ومجمع عمان للغة العربية, كما كان عضوا في عدة مجالس علمية دولية.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى هذا الاثنين بمقبرة دالي ابراهيم.

المصدر: واج