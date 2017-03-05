قتيــلان و 15 جريحــا في حـادث مـرور بالطـريق السيار و شاحنة تصطدم بحافلة ركاب بالعاصمة

خلف حادث مرور وقع، ليلة السبت إلى الأحد، على الطريق السيار شرق -غرب ببلدية الأربعطاش (غرب بومرداس)، قتيلين (32 و 33 سنة) و 15 جريحا (أعمارهم بين 19 و 45 سنة) 5 منهم في حالة خطيرة حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح الملازم الأول أيت قاسي أحمد إسماعيل بأن الحادث وقع في حدود منتصف ليلة أمس السبت بالطريق السيار شرق-غرب بمنطقة ذراع بيرة ببلدية الأربعطاش عندما اصطدمت حافلة كانت تقل مناصري فريق جمعية الشلف لكرة القدم كانت قادمة من بجاية متجهة نحو الشلف مع 4 سيارات سياحية و شاحنة نصف مقطورة كانت كلها في الرواق المتجه نحو الجزائر العاصمة.

و حسب نفس المصدر فقد لقي الضحيتان حتفهما بعين المكان بينما نقل الجرحى إلى مستشفى الرويبة و حول جريحان إثنان إلى مستشفي عين الطاية بالجزائر العاصمة.

و جندت مصالح الحماية المدنية إستنادا إلى نفس المصدر عناصر من الوحدة الثانوية لخميس الخشنة و بودواو إضافة إلى دعم من الوحدة الرئيسية لبومرداس و 6 سيارات إسعاف وشاحنات للتكفل بضحايا الحادث.

7 جرحى في إصدام شاحنة بحافلة ركاب بالجزائر العاصمة

في سياق متصل تسبب حادث اصطدام شاحنة جر بحافلة لنقل المسافرين اليوم الأحد في حدود الساعة 6 صباحا على الطريق الرابط بين الدار البيضاء و الجزائر العاصمة قرب منطقة الحامة في إصابة 7 أشخاص بجروح حسبما أفاد به المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله أن مصالح الحماية المدنية للولاية سجلت وقوع حادث مرور خطير في حدود الساعة السادسة صباحا من اليوم بسبب اصطدام شاحنة جر بحافلة لنقل المسافرين (من نوع إسيزو) تعمل على خط حمادي-الجزائر أسفرالحادث عن إصابة 7 ركاب رجال يتراوح سنهم مابين 36 سنة و 58 سنة بجروح متفاوتة الخطورة ورضوض.

وحسب ذات المتحدث تم نقل الجرحى على جناح السرعة نحو مستشفى مصطفى باشا الجامعي أين تلقوا الإسعافات الأولية وتم التكفل بهم وحالتهم مستقرة حاليا .

وأضاف المصدر أنه يحتمل أن يكون عدم إحترام المسافة الأمنية بين المركبات سببا في وقوع الحادث الذي أثار هلعا وسط الركاب.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج