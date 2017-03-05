ســونلغـاز تطلــق خــدمة الدفــع الإلكتــروني لفـواتير الكهــرباء و الغــاز

سيكون بإمكان حاملي بطاقات ما بين البنوك تسديد فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز عن طريق الانترنت بعد التوقيع اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على اتفاقية بين مجمع سونلغاز و البنك الوطني الجزائري.

وقد تم توقيع هذه الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشورعبود بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف.

وتتيح هذه الاتفاقية لحاملي البطاقات البنكية الصادرة عن البنك الوطني الجزائري أو أي بنك آخر في البلاد امكانية دفع فواتير استهلاك الكهرباء و الغاز عن طريق الانترنت من خلال أربعة مواقع الكتورنية لشركات التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز وذلك 24/ 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع.

وحسب مسؤولي سونلغاز والبنك الوطني الجزائري سيكون أيضا بمقدور زبائن سونلغاز سواء شركات أو مستهلكين خواص الاطلاع على فواتيرهم و دفعها مباشرة على الانترنت ما يعفيهم من مشقة الانتظار أمام شبابييك مراكز البريد أو الوكالات التجارية التابعة لمجمع سونلغاز.

في هذا الاطار قام البنك الوطني الجزائري بتنصيب حوالي 400 نهائي للدفع الالكتروني وذلك على مستوى شبابيك وكالات سونلغاز وذلك عبر القطر الوطني بهدف تسهيل عملية الدفع الجواري.

من جانبه توقع الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود تسجيل 30 مليون عملية دفع الكتروني خلال السنة الجارية.

وحسب وزير المالية حاجي بابا عمي فان آلية الدفع التي استحدثها مجمع سونلغاز هي" آمنة و متطورة " وستسهل من مهمة تسديد فواتير الكهرباء والغاز لحوالي تسعة (9) ملايين حائز على بطاقة بنكية.

ووصف وزير المالية هذه الخطوة ب "الهامة جدا سواء للمستهلكين العاديين أو المؤسسات و تدخل ضمن الإجراءات الرامية إلى التحكم في وسائل الدفع و تعميمها وعصرنتها".

من جانبه قال وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ان اتفاقية اليوم تعكس ارادة مجمع سونلغاز لعصرنة خدماته و تطوير علاقته مع الزبائن مشددا على ضرورة توسيع هذه الخدمة ليستفيد منها حاملو الصكوك البريدية الذين يشكلون غالبية زبائن سونلغاز.

من جهته أوضح الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي

وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف أن خدمة الدفع الالكتروني لسونلغاز تضاف الى عمليات مماثلة تم تحقيقها في وقت سابق من طرف البنوك مع كبريات شركات الفوترة.

وذكر الوزير بالعمليات التي تم تحقيقها من طرف مجمع اتصالات الجزائر و شركة الخطوط الجوية الجزائرية و متعامل الهاتف النقال "موبليس" و شركة المياه والتطهير بالعاصمة (سيال) و شركة الجزائرية للمياه.

من جانبه قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مصطفى قيطوني ان خدمة الدفع الالكتروني لسونلغاز ستتبع بعمليات أخرى لاستحداث تكامل بين الدفع الالكتروني والدفع المباشر للفواتير على مستوى مكاتب بريد الجزائر.

في هذا الصدد يرتقب تنظيم لقاء يجمع قريبا وزراء المالية و الطاقة و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

وأوضح قيطوني للصحافة على هامش مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية ان مستحقات مجمع سونلغاز لدى زبائنه تصل حاليا الى حدود 58 مليار دينار 55% منها مستحقات على الشركات و الادارات العمومية و 45 % على المستهلكين الخواص.

وحسب المسؤول نفسه فان هذا المبلغ يمثل 20 بالمائة من الفاتورة الاجمالية للاستهلاك عبر الوطن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج