الخطوط الجوية الجزائرية: الغاء رحلتين يوم الاثنين بسبب اضراب المراقبين الجويين الفرنسيين

أعلنت اليوم الاحد الخطوط الجوية الجزائرية أنه سيتم غدا الاثنين الغاء رحلتين جويتين باتجاه فرنسا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين بينما ترتقب تسجيل اضطرابات اخرى عبر الخطوط نحو اوروبا.

ويتعلق الامر برحلة سطيف-باريس و الجزائر العاصمة-باريس مطار شارل ديغول على الساعة 10 و نصف صباحا حسب ما اوضحته الشركة في بيان لها.

وأكد نفس المصدر انه سيتم "ض م مسافري الرحلتين في رحلة "آي آش" 1214 المبرمجة على الساعة الواحدة و 15 دقيقة زوالا" حيث سيتم تخصيص طائرة ذات طاقة استيعاب كبيرة لهذا الغرض".

كما تتوقع الجوية الجزائرية اضطرابات على شبكة الخطوط الاوروبية في حالة مرورها على الاجواء الفرنسية.

و أوضحت الشركة ان التقليص في عدد الرحلات جاء استجابة لطلب المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي لال ايام 6 و 7 و 8 مارس.

واعلنت الاتحادية الفرنسية للنقابات المستقلة التي تضم حوالي 20 بالمائة من ال 4.000 مراقب جوي فرنسي عن اضراب وهذا من الاثنين الى الاربعاء.

