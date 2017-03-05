تعـيين محمـد حنكـوش مـدربـا جديدا لمولودية وهران

عين التقني محمد حنكوش مدربا جديدا لمولودية وهران،(الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) خلفا للمدرب السابق عمر بلعطوي المستقيل من منصبه، حسب ما علم هذا الأحد لدى المعني بالأمر.

وأوضح حنكوش قائلا:"التقيت بالرئيس أحمد بلحاج منتصف نهار اليوم واتفقنا على كل حيثيات العقد. سأشرع في عملي يوم غد الإثنين لأشرف على حصتي التدريبية الأولى".

وكان بلعطوي قد رمى المنشفة عقب التعادل المسجل داخل الديار أمام شباب باتنة (0-0) يوم الجمعة بمناسبة الجولة ال22 للبطولة المحترفة الأولى.

وتعتبر هذه النقطة الثالثة المسجلة من طرف"الحمراوة"في ست مباريات منذ استئناف مرحلة الإياب، بينما أنهوا مرحلة الذهاب في المرتبة الثانية برصيد 28 نقطة.

ويضيف حنكوش ما يلي:"يتمثل هدفي في الوصول بالفريق إلى مرتبة في أعلى الجدول في نهاية الموسم، خاصة وأن الإمكانيات متوفرة".

ويشرف حنكوش على تدريب فريقه الثالث منذ بداية الموسم بعد جمعية وهران (الرابطة الثانية) ومولودية بجاية (الرابطة الأولى).

وتحتل مولودية وهران المركز السادس برصيد 31 نقطة بمباراة متأخرة ستجريها ضد مولودية الجزائر بوهران.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية