العراق : مقتل أكثر من 140 عنصر من (داعش)غربي الموصل ومحافظة نينوى

قتل 148 إرهابيا من تنظيم (داعش) بنيران القوات العراقية المشتركة بالساحل الأيمن غربي الموصل ومناطق محافظة نينوي، ونتيجة 63 طلعة جوية لطيران العراق والتحالف الدولي في إطار المرحلة الثالثة للعملية العسكرية لتحرير الموصل من قبضة التنظيم،حسب ما ذكر مصدر عسكري اليوم الأحد.

وقال الفريق عبد الأمير يارالله نائب قائد العمليات المشتركة قائد عمليات"قادمون يانينوى"- في الإيجاز الصحفي للعمليات العسكرية اليوم إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في حيي"الدندان"و"الدواسة"طهرت العديد من البنايات والمناطق وفجرت 10 عبوات ناسفة وقتلت 35 إرهابيا وقناص من (داعش)، ودمرت موقعا مفخخا ومفرزتي هاون وأربع دراجات نارية ومدفع عيار23 مم وأربع سيارات مفخخة وست سيارات متنوعة للتنظيم وأسقطت طائرة مسيرة واستولت على أسلحة وعتاد وعثرت على 5 أحزمة ناسفة.

وأضاف أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وفرقة العباس القتالية بالحشد واصلت تطهير القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة وعالجت الدور المفخخة وتطهير تلول عطشانه وتأمين الجهة الغربية لقوات مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن قوات مكافحة الإرهاب شرعت بالتقدم بعدة اتجاهات وتمكنت من اقتحام حي"الصمود"وتحرير العديد من المناطق والبنايات وتواصل التقدم بالحي،واقتحمت حي"تل الرمان"وطهرت العديد من المباني والمناطق ضمن الحي ودمرت سيارة مفخخة وفجرت 15عبوة ناسفة وأربع مفارز"هاون" ودراجتين ناريتين وقتلت 40 إرهابيا.

وأوضح المصدر نفسه أن طيران الجيش تمكن من تأمين 19 طلعة قتالية وقتلت

49 إرهابيا ودمرت معدات تابعة للتنظيم، فيما نفذت القوة الجوية أربع طلعات قتالية على الساحل الأيمن غربي الموصل وتلعفر بمحافظة نينوي وقتلت العديد من الإرهابيين.

وأشار يارالله إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ 40 طلعة قتالية منها خمس طلعات بطائرات مروحية وثماني طلعات بطائرات استطلاع مسيرة مسلحة قتلت خلالها 24 إرهابيا ودمرت 7اسلحة وعتاد حربي.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية