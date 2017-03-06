الوزير الأول عبد المالك سـلال يترأس اليوم في عنــابة الدورة العشرين لاجتــماع الثــلاثيــة

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بزيارة عمل الى ولاية عنابة حيث سيترأس الدورة الـ 20 لاجتماع الثلاثية، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به الأحد بيان لمصالح الوزير الأول.

ويبحث اللقاء الذي سيتطرق بالخصوص الى تقييم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية "السبل والوسائل التي يجب تسخيرها لدعم الاقتصاد الوطني, وكذا السياسات التي تهدف الى تعزيز الشراكة العمومية-الخاصة والانتاج الوطني وفقا لنموذج النمو الاقتصادي المصادق عليه في جويلية 2016"، يوضح المصدر نفسه.

وخلال زيارته إلى عنابة سيقوم سلال الذي سيكون مرفوقا بعدة اعضاء من الحكومة بالاشراف على إعادة وضع حيز الخدمة لمنشآت تم عصرنتها بمركب الحديد والصلب بالحجار بالاضافة الى مركب وطني للحديد والصلب, يحدد البيان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج