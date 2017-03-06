سقوط 3 صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان

أطلقت كوريا الديمقراطية أربعة صواريخ صباح الاثنين سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان وفقا ما أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي.

و قال ابي أمام البرلمان "أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ باليستية تباعا تقريبا حلقت حوالي 1000 كلم.و قد سقطت ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخاصة ببلادنا".

و أضاف "هذا يبين بشكل واضح أن كوريا الشمالية بلغت درجة جديدة من التهديد.و بعد هذه الجلسة (للبرلمان ) سأستدعي مجلس الأمن القومي".

وتابع رئيس الوزراء الياباني "إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر(للصواريخ)هو عمل استفزازي لأمننا و انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي .لن نسمح بهذا بأي حال من الأحوال".

وجاء إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية بعد بدء سيول وواشنطن الأسبوع الماضي مناوراتهما السنوية المشتركة "فرخ النسر" مما يثير غضب بوينغ يانغ.

و قد أدانت كوريا الشمالية هذه المناورات و اعتبرتها استفزازية و تحضيرات لغزو أراضيها فيما أكدت سيول و واشنطن أنها دفاعية بحتة.

يذكر أن قرارات مجلس الأمن الدولي تمنع كوريا الشمالية من إجراء أي نشاط في المجال النووي أو إطلاق الصواريخ.