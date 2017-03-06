والي عنابة للإذاعة : ستصبح بونا قطبا بامتياز في صناعة الحديد والصلب

أفاد والي عنابة يوسف شرفة أن الولاية تعود تدريجيا في التنمية الاقتصادية و ستصبح قطبا بامتياز في صناعة الحديد بفضل مركب الحجار للحديد و الصلب الذي سيحقق في مرحلته الأولى وبعد تشغيله أكثر من مليون طن من المواد المختلفة.

وأضاف والي بونا خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الوزير الأول عبد المالك سلال بعد ترؤسه اجتماع الثلاثية يقوم بتدشين إعادة بعث مصنع الحجار بعد عصرنته ، و كذا مصنع خاص بنفس الإنتاج في المركب ذاته، و سينتج هذا المصنع كذلك 2ر1 مليون طن سنويا ما يرفع في المرحلة الأولى من إنتاج الوحدتين إلى ما يقارب 4ر2 مليون طن من مختلف مواد الحديد و الصلب، إضافة إلى المنطقة الصناعية برحال التي سيثبت فيها مشروعين بمقدار 5ر2 مليون طن من الحديد سنويا.

و أبرز المتحدث ذاته أنه سيتم في ولاية عنابة إنشاء قطب آخر في الصناعة الميكانيكية يخصص لصناعة قاطرات السكة الحديدية إضافة إلى مصنع قاطرات الترامواي، كما سيتم توسيع الميناء لكي يتسع لتصدير ما يقارب 20 مليون طن سنويا من الفوسفات القادم من تبسة و سوق أهراس.

و قال الوالي "لقد تم إنشاء منطقتين صناعيتين خلال سنة 2016 بالولاية: الأولى في عين الصيد ببلدية الباردة على مساحة 103 هكتار و قد سلمت الإعتمادات للمستثمرين، كما تمت المصادقة على تهيئة المخططات السياحية كالفندقة و القرى السياحية و مركز للمعالجة بمياه البحر و حدائق للترفيه، و الثانية هي المنطقة الصناعية ببرحال على مساحة تقدر بـ 368 هكتار التي ستستقبل مشاريع هيكلية في صناعة الحديد و خصصت أكبر مساحة للمناولة و لا سيما في الصناعة الميكانيكية و الإلكترونية ، و تقدم كل التسهيلات للحصول على الوعاء العقاري الصناعي".

ولاية عنابة استفادت إجمالا من 27 ألف وحدة سكنية

و بخصوص قطاع السكن أكد يوسف شرفة أنه تمت عملية إعادة الإسكان و توزيع وحدات سكنية بمختلف الصيغ حيث تم استلام عدة أقطاب سكنية بالولاية إضافة إلى المدينة الجديدة ذراع الريش حيث وزعت قرارات الاستفادة لقاطنيها مع توفير كل المرافق، و "حتى القطاع الخاص استثمر على مستوى المدينة بقرية سياحية و ترفيهية"، مشيرا إلى أن ولاية عنابة استفادت إجمالا بـ 27 ألف وحدة سكنية "منها ما سلم و الباقي على شكل ورشات".

ننتظر هذه السنة عددا أكبر من السياح

و قال والي عنابة إن " التجربة والنقائص المسجلة في السنوات الماضية جعلتا من وضع خطة عمل لتهيئة الواجهة البحرية تحضيرا لفصل الاستجمام على مستوى المناطق السياحية شطايبي و سرايدي ، و ننتظر عددا أكبر من السياح هذه السنة، مع توفير الهياكل االسياحية ".

وأوضح ضيف الأولى أنه "انطلق ولأول مرة على مستوى عنابة برنامج الترميم وإعادة الاعتبار للبنايات القديمة و خصص له مبلغ معتبر، مع تجديد شبكة الإنارة في مختلف الشوارع و تهيئة المحيط من طرف مؤسسات مختصة"،مشيرا إلى أنه تم القضاء على التجارة الفوضوية، و "كل هذا حتى نجعل من عنابة ولاية محورية على مستوى الشرق الجزائري".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي