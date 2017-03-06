القضاء على إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على اثنين آخرين ببومرداس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي,اليوم الاثنين بدلس ( بومرداس) من القضاء على إرهابيين أثنين وإلقاء القبض على اثنين آخرين, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لبومرداس بالناحية العسكرية الأولى من القضاء على إرهابيين (2) وإلقاء القبض على اثنين (2) آخرين واسترجاع مسدسين رشاشين (2) من نوع كلاشنكوف ومسدسين آليين (02) صباح اليوم 6 مارس 2017 إثر عملية نوعية تمت بمدينة دلس".