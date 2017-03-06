الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي " الجبان" الذي استهدف قاعدة بوليكسي بمالي

أدانت الجزائر الاعتداء الإرهابي " الجبان" الذي استهدف الأحد قاعدة بوليكسي بمالي و الذي خلف أحد عشر قتيلا في صفوف الجنود الماليين حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية هذا الاثنين.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال عبد العزيز بن علي شريف " ندين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الأحد قاعدة بوليكسي في مالي مخلفا أحد عشر ضحية في صفوف الجنود الماليين". كما قدم تعازي الجزائر لعائلات الضحايا معربا في نفس الوقت عن " تضامنها مع الحكومة و الشعب الماليين الشقيقين".

في نفس الصدد أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية " سيبقى هذا الاعتداء الجديد على غرار الاعتداءات السابقة دون جدوى أمام التقدم و المكتسبات المعتبرة التي تم تحقيقها بفضل عزم جميع الماليين الملتزمين بمسار المصالحة الوطنية و التنمية و السلم".

كما طمأن يقول " إن الجزائر بصفتها رئيسة الوساطة الدولية و رئيسة لجنة متابعة الاتفاق من أجل السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر لن تدخر أي جهد من أجل مرافقة مالي الشقيق في تجسيد الأهداف المسطرة من خلال تنفيذ هذا الاتفاق الذي دخل مرحلة حاسمة و واعدة بفضل إطلاق عملية تنصيب السلطات الانتقالية".