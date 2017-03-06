الجوية الجزائرية تلغي رحلات بسبب إضراب للمراقبين الجويين بفرنسا

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين عن إلغاء رحلات من وإلى فرنسا كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء، وذلك بسبب اضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين.

و يتعلق الامر برحلة باريس شارل دوغول- الجزائر-باريس والجزائر-باريس أورلي- الجزائر وكذا سطيف-ليون-سطيف حسب بيان للشركة.

ومن جهة اخرى, افادت الشركة انه تم تغيير موعد الرحلة قسنطينة-ليون-قسنطينة الذي كان مقررا الثلاثاء على 9 سا صباحا و برمجته في ال13سا 35 د زوالا.

وكانت الشركة أكدت السبت الفارط انه "بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا والمقرر من 6 الى 9 مارس وبطلب من المديرية الفرنسية للطيران المدني, سيتم تقليص برنامج الرحلات الجوية نحو باريس ب 30 بالمائة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج