الجوية الجزائرية تلغي رحلات بسبب إضراب للمراقبين الجويين بفرنسا

06/03/2017 - 15:24

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين عن إلغاء رحلات من وإلى فرنسا كانت مبرمجة ليوم الثلاثاء، وذلك بسبب اضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين.

و يتعلق الامر برحلة باريس شارل دوغول- الجزائر-باريس والجزائر-باريس أورلي- الجزائر وكذا سطيف-ليون-سطيف حسب بيان للشركة.

ومن جهة اخرى, افادت الشركة انه تم تغيير موعد الرحلة قسنطينة-ليون-قسنطينة الذي كان مقررا الثلاثاء على 9 سا صباحا و برمجته في ال13سا 35 د زوالا. 

وكانت الشركة أكدت السبت الفارط انه "بسبب اضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا والمقرر من 6 الى 9 مارس وبطلب من المديرية الفرنسية للطيران المدني, سيتم تقليص برنامج الرحلات الجوية نحو باريس ب 30 بالمائة". 

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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