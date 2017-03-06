جثمان الفقيد عبد الرحمان حاج صالح يوارى الثرى بمقبرة دالي ابراهيم

ووري جثمان رئيس المجمع الجزائري للغة العربية عبد الرحمان حاج صالح الثرى بعد ظهر هذا الاثنين بمقبرة دالي ابراهيم (الجزائر العاصمة) بحضور شخصيات وطنية سياسية يتقدمهم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي, رمطان لعمامرة.

كما حضر تشييع الجنازة أيضا وزارء وإطارات في الدولة ومجاهدون واصدقاء وتلاميذة الفقيد وعائلته وجمع من المواطنين.

وفي كلمة تأبينية, قال أحد تلاميذة الراحل أن الجزائر "فقدت قامة كبيرة في اللسانيات الحديثة وصاحب مشروع +الذخيرة العربية+ والنظرية الخليلية النحوية", مذكرا بالمسار التاريخي الثري للفقيد والتضحيات التي قدمها خدمة للغة الضاد تماشيا مع الركب الحضاري والتكنولوجي.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعث أمس برقية تعزية إلى أسرة المجاهد عبد الرحمن الحاج صالح, أشاد فيها بما قدمه من أعمال جليلة في النضال الوطني, و مهام نبيلة في مجال العلم والمعرفة.

كما ثمن رئيس الجمهورية الرصيد الذي تركه الفقيد و الذي يمثل "زادا ثريا من المؤلفات العلمية والبحوث التقنية والنقدية أغنى بها مشهد الثقافة والمعرفة في بلادنا, وتزكى بها مسيرة النهضة الوطنية وتنهل منها الأجيال الصاعدة, ويرجع إليها المختصون في اللسانيات في أبحاثهم".

للاشارة ولد المرحوم الملقب ب"أبو اللسانيات والرائد في لغة الضاد" بمدية وهران في 8 يوليو 1927, حيث تتلمذ على يد أساتذة من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, قبل أن يلتحق بحزب الشعب الجزائري وعمره لا يتعدى ال15 سنة.

وبدأ المرحوم مشواره التعليمي في الطب, حيث توجه إلى مصر ليكمل دراسة التخصص في جراحة الأعصاب وكان يتردد على جامع الأزهر ليتم اكتشاف موهبته في اللغة العربية.

وبعد حصوله على التبريز في اللغة العربية, أوكل اليه تدريس اللسانيات في كلية الآداب بالرباط سنة 1960.

وبعد الاستقلال, عين سنة 1964 رئيسا لقسم اللغة العربية وقسم اللسانيات بكلية الآداب لجامعة الجزائر قبل أن ينتخب عميدا لها إلى غاية 1968.

وقد تفرغ بعد ذلك للدراسة والبحث في اللسانيات, حيث أنشأ عام 1980 ماجستير علوم اللسان قبل أن يتم تعيينه عضوا مراسلا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ثم انتخب عضوا عاملا به سنة 2003.

وسبق للفقيد قبل ذلك أن عين عضوا في كل من مجمع دمشق ومجمع بغداد ومجمع عمان للغة العربية, كما كان عضوا في عدة مجالس علمية دولية.

المصدر: الإاعة الجزائرية /واج