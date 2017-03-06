الفريق قايد صالح يدشن قاعدة الانتشار الجوية بحاسي تيريرين بتمنراست

قام الفريق أحمد قائد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، بحاسي تيريرين بتمنراست، بتدشين قاعدة الانتشار الجوية التي تعد إنجازا قاعديا هاما سيساهم في حفظ أمن البلاد وحماية حدودها الجنوبية.

و أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق قايد صالح خصص اليوم الثالث من الزيارة التي يقوم بها للناحية العسكرية السادسة بتمنراست، لزيارة وحدات القطاع العملياتي بعين قزام، أين عاين التشكيل الأمني بهذا القطاع وتفقد وحدات أقصى جنوب البلاد، حيث كانت البداية من حاسي تيريرين أين قام رفقة اللواء مفتاح صواب، قائد الناحية العسكرية السادسة بتدشين قاعدة الانتشار الجوية.

و استمع الفريق إلى عرض حول هذه القاعدة الهامة التي تم إنشاؤها بغرض "تسهيل التواصل مع مختلف وحدات القطاع وضمان نقل الأفراد فضلا عن إسهامها في الإسناد اللوجستيكي متعدد الأشكال بهذه المنطقة من الوطن".

و بالمناسبة، التقى الفريق قايد صالح بإطارات وأفراد القطاع العملياتي أين ألقى كلمة توجيهية حيا فيها "الجهود الكبرى التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في هذه المنطقة الحيوية من بلادنا وسهرهم الدائم على حرمة السيادة الوطنية"، مثمنا أيضا ''الروح القتالية العالية'' التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة.

وأضاف: "سعيا منا إلى توفير كافة المتطلبات التي تكفل بلوغ العمل الناجح فقد حرصنا بسند ودعم وتوجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إنشاء قاعدة انتشار جوية هامة في هذه المنطقة الحساسة بل الحيوية في وقت وجيز بل وقياسي".

و تابع موضحا أن هذا الإنجاز المنشآتي القاعدي "سيكون له الدور الرائد على أكثر من صعيد لاسيما في مجال تسهيل عملية التواصل مع مختلف الوحدات المتواجدة في هذه المنطقة فضلا عن تسهيل عملية إسنادها اللوجيستيكي".

و من شأن ذلك أن يساهم في ''الرفع من مردودية الجهد المبذول لأفرادنا ووحداتنا المختلفة المنتشرة في هذه الجهة ويسهم بالتالي وبصفة أكيدة في حفظ أمن بلادنا وحماية حدودنا الوطنية الجنوبية وأنتم أدرى بما تمثله هذه الجبهة من تحديات أمنية تعرفون جيدا مصدرها وتدركون مقاصدها وأبعادها"، يتابع الفريق قايد صالح.

و من جانبهم، أكد إطارات وأفراد القطاع أنهم "سيظلون دوما حصنا منيعا أمام كل من تسول له نفسه الخبيثة المساس بأمن واستقرار الجزائر وشعبها" مقدمين شكرهم وامتنانهم "لقيادة الجيش الوطني الشعبي على هذا الإنجاز الهام الذي سيسهل بشكل كبير من تنقلاتهم ومهامهم"، حسب ما نقله المصدر ذاته.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج