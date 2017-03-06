ســــلال: مـــركب الحــديـد لبــلارة سيــدخل مرحــلة الاستغـلال في أفـريـل

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بعنابه بأن مركب الحديد و الصلب ببلارة بولاية جيجل سيدخل حيز الاستغلال "في أبريل المقبل".

و قال سلال في مداخلته خلال اجتماع الدورة ال20 للثلاثية الذي جمع بين الحكومة والنقابة و منظمات أرباب العمل بأن مركب الحديد والصلب ببلارة الذي يكتسي أهمية كبيرة سيعزز الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى وضع حد لاستيراد الفولاذ.

و بمجرد دخوله حيز الخدمة سيمكن مركب الحديد و الصلب ببلارة الذي أطلقت أشغاله في 2015 من ضمان في مرحلة أولى إنتاج 2 مليون طن من الفولاذ سنويا لبلوغ 4 ملايين طن في مرحلة ثانية.

و سينتج مركب الحديد و الصلب الفولاذ المسطح و الفولاذ الخاص و سيرافق مراحل تطور مختلف الشركات الفرعية الصناعية كالسكة الحديدية و قطاع تصنيع السيارات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج