مساهل : لابد من إصلاح الجذري للجامعة العربية لمواكبة تحديات العصر

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, هذا الاثنين بالقاهرة على ضرورة القيام بإصلاح جذري للجامعة العربية من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأوضح مساهل, في تصريح للصحافة عشية ترأسه لأشغال الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة, أن "الجزائر ستحاول من خلال ترأسها لهذه الدورة تقديم أفكار واقتراحات من أجل إعادة النظر في منهج عمل الجامعة العربية, وستركز عملها على إصلاحها الذي طال انتظاره وبات أمرا ضروريا في الوقت الراهن".

وقال السيد الوزير أن "العالم العربي يعيش على وقع أزمات عديدة والمنطقة العربية مهددة بمخاطر كثيرة وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة, ونحن كعرب لسنا قادرين الآن على حل هذه المشاكل إلا عن طريق التدخل الأجنبي الذي عادة ما يكون عسكري ونتائجه معروفة وهي الفوضى وإضعاف العالم العربي في زمن التكتلات".

وشدد في هذا الصدد, على "ضرورة أن يوحد العرب صوتهم ويحددوا أولوياتهم المتمثلة في حل النزاعات عن طريق الحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية حفاظا على سيادة الدول ووحدة أراضيها وانسجام شعوبها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية", مشيرا إلى أهمية "إشراك الشباب وكافة فئات المجتمع لتحقيق هذه التنمية".

وأعرب مساهل, عن "أمله في أن يتم تجسيد إصلاح الجامعة العربية بما يمكن من فرض العالم العربي كشريك في العالم وعلى مستوى الأمم المتحدة يتكلم بصوت واحد للدفاع عن قضاياه ومصالحه وخاصة قضيته المقدسة وهي القضية الفلسطينية, ويعبر أيضا عن إرادة شعوبه في التنمية واحترام ارادتها وخياراتها".

وجدد بالمناسبة, "استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها في مكافحة الارهاب والمصالحة الوطنية التي أثبتت نجاعتها وكذا والحوار ما بين كافة الأطراف المعنية بالامن والسلم والاستقرار".

وسيترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, السيد عبد القادر مساهل, الدورة 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي ستنطلق أشغالها يوم غد الثلاثاء بالقاهرة, برئاسة الجزائر.

وسيبحث الاجتماع عدد من القضايا الراهنة لاسيما التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية, إلى جانب بحث سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, وكذا تقييم العلاقات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية بالاضافة إلى الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في الأردن,خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.

المصد: الإذاعة الجزائرية/ واج