إيـداع 1088 قـائـمة للمتـرشحين لـلانـتخابات الـتشريعـية

تم إيداع 1088 قائمة للمترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي المقبل على مستوى 48 ولاية وكذا المقاطعات الانتخابية بالخارج،حسب الأرقام التي قدمتها هذا الاثنين وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وأوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عمارة لخضر في ندوة صحفية أن من بين مجموع 1088 هناك 1023 قائمة على مستوى الولايات و65 قائمة بالخارج.

وأودعت 796 قائمة بعنوان الأحزاب و128 قائمة بعنوان التحالفات و164 قائمة انتخابية تخص المترشحين الأحرار مع العلم انه تم إبتداء من 4 فبراير سحب 2387 ملفا.

وقد أودع كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر قوائم مترشحيهم على مستوى 48 ولاية من الوطن وفي 4 مقاطعات انتخابية بالخارج.

من جهة أخرى قدر ذات المسؤول الهيئة الناخبة ب 550 276 23 مسجلا من بينهم 956ألف و534 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأوضح المدير العام بالنيابة للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة أن العدد الإجمالي لهذه الهيئة الناخبة مؤقت لحد الآن وسيتم تحدديه نهائيا في 19 مارس الحالي بعد تطهير القوائم والطعون.

وللإشارة فان الأجل المحدد لإيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة كان قد انقضى أمس الأحد.

عملية إيداع ملفات الترشح تمت في ظروف عادية

تم إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية ل4 ماي القادم والتي إنتهت أجالها أمس الأحد في حدود منتصف الليل في ظروف"عادية وجد حسنة "وفي"جو تعاوني"مع ممثلي المجتمع السياسي ، حسبما أكده اليوم مسؤولان بوزارة الداخلية.

وقال المفتش العام للوزارة صدني عبد الرحمان في ندوة صحفية أن"عملية إيداع ملفات الترشح تحسبا للانتخابات التشريعية القادمة والتي انطلقت يوم 4 فبراير وانتهت أجالها أمس الأحد على الساعة منتصف الليل"تمت في ظروف عادية وجد حسنة وفي جو طبعه التعاون مع ممثلي المجتمع السياسي ".

وأضاف نفس المسؤول أن القوائم المودعة والبالغ عددها 1088 قائمة منها 65 قائمة بالمقاطعات الانتخابية بالخارج تعتبر"قوائم مؤقتة، وسيتم دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات لتصبح،فيما بعد قوائم نهائية بعد 10أيام وفق للقانون".

وفي نفس السياق أوضح مدير الحريات والشؤون القانونية بالنيابة لخضر عمارة أن مصالح الوزارة"لم تسجل أي مشكل بخصوص إيداع ملفات الترشح سواء عبر الولايات أو في الخارج"، مشيرا إلى أن كل ملفات الترشح التي سلمت" سلمت لأصحابها وصولات وتمت العملية بحضور محضر قضائي " .

وبالأرقام كشف السيد عمارة أنه تم سحب 2387 قائمة منذ انطلاق العملية ، وتم إيداع لغاية أمس في حدود منتصف الليل 1088 عبر الوطن والممثليات الدبلوماسية بالخارج"، مبرزا انه تم"إيداع 1023 قائمة بالولايات و65 قائمة بالخارج " .

وذكر نفس المتحدث انه تم إيداع"796 قائمة بعنوان الأحزاب السياسية و128 بعنوان التحالفات المشكلة تحسبا للتشريعيات ، بالإضافة إلى 164 قائمة حرة، "مشيرا إلى أن قوائم التحالفات تخص التحالف الذي تم بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير وكذا التحالف المسمى الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، بالإضافة إلى تحالف فتح الذي يتكون من 5 تشكيلات سياسية.

وفي رده عن سؤال متعلق بالتحالفات السياسية الانتخابية المشكلة تحسبا لهذا الاقتراع أوضح السيد عمارة أن هذه التحالفات طبيعية مدام أنها تحالفات وطنية (في كل الولايات) وتمت بين مسؤولي الأحزاب " .

وفي سؤال أخر بخصوص رفض القوائم أو الأشخاص المنتسبين إليها قال انه"المهم بالنسبة لوزارة الداخلية انه لم يتم رفض إيداع أي قائمة قدمها أصحابها، لايمكن اليوم الحديث عن رفض قائمة إلا بعد 10 أيام وهي المدة التي يتضح بعدها القوائم التي ترفض والمترشحين الذين يرفضون وفق ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات".

وكشف نفس المتحدث أن كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر قدم قوائم مشاركة ب 52 دائرة انتخابية، فيما قدم تحالف الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء 49 قائمة، فيما قدمت جبهة القوى الاشتراكية 35 قائمة ".

وقدم حزب عهد 54 حسب المصدر ذاته 17 قائمة، جبهة الديمقراطيين الأحرار قدمت 16 قائمة، وحزب الكرامة 11 قائمة ، بالإضافة 13 قائمة قدمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، وحزب فضل قدم 6 قوائم.

من جهة أخرى قدر نفس المسؤول تعداد الهيئة الناخبة بعد المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية التي تمت من1 إلى 30 أكتوبر والمراجعة الاستثتنائية التي جرت من 8 إلى 22 فبراير ب 550 276 23 مسجلا من بينهم 956 ألف و534 ناخبا يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،مشيرا إلى أن عدد الهيئة الناخبة"ارتفع بأكثر من 193 ألف ناخب " .

وتم خلال هذه المراجعة حسب المصدر ذاته"تسجيل 722771 ناخبا جديدا، وشطب 528958 أخر"، موضحا أن"العدد الإجمالي للهيئة الناخبة مؤقت لحد الآن وسيتم تحديده نهائيا بتاريخ 19 مارس الجاري ".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية