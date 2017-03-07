مسؤول للإذاعة: كل من يملك حساب بريدي باستطاعته الحصول على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر

التطبيقات الجديدة للبطاقة الذهبية لبريد الجزائر محور موضوع برنامج "نحن في الخدمة" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء

و في هذا الصدد أوضح رشيد بن عزوز مدير قسم النقدية والمصالح المالية البريدية أن البطاقة الذهبية بطاقة نقدية ، يتم الحصول عليها بتقديم طلب عن طريق الانترنت مع تسجيل رقم الهاتف النقال كي يستلم رسالة قصيرة التي تحمل رمزه البريدي السري.

و كشف مدير قسم النقدية والمصالح المالية البريدية أن عدد المتحصلين على البطاقة الذهبية يفوق من 900 ألف شخص عبر التراب الوطني منذ انطلاقها في ديسمبر 2016 .

و أفاد المتحدث ذاته أن البطاقة الذهبية تسمح للمواطن بتسديد جميع الفواتير عبر الانترنت ،مؤكدا على أن 7 ملايين مواطن من يملكون البطاقة الكلاسيكية الخاصة بسحب الأموال بإمكانهم الحصول على البطاقة الذهبية عن طريق تقديم طلب عبر الانترنت على خدمة " بريدي نات" في موقع بريد الجزائر.

كما أوضح رشيد بن عزوز أن كل من يملك حساب بريدي فالبطاقة الذهبية تسهل له هذه الخدمة الجوارية و يتم بفضلها إجراء مختلف عمليات سحب ودفع الأموال على حساباتهم البريدية عبر الانترنت، كتسديد الفواتير الاستهلاكية الخاصة بالكهرباء والغاز والماء وخدمة دفع الوقود بعد تحميل تطبيق نفطال، كما يستطيع المواطن دفع مبالغ كل مشترياته في المساحات الكبرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي