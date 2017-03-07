التعرف على هوية الإرهابيين الأربعة الذين تم تحييدهم أمس ببومرداس

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أنه تم التعرف على هوية الإرهابيين الأربعة الذين تم تحييدهم على إثر العملية النوعية التي نفذتها قوات الجيش الوطني الشعبي أمس الاثنين بمدينة دلس ولاية بومرداس.

وأوضح المصدر ذات أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي بمدينة دلس، ولاية بومرداس (الناحية العسكرية الأولى) والتي مكنت يوم 6 مارس 2017 من تحييد أربعة (4) إرهابيين بالقضاء على اثنين (2) والقبض على إثنين آخرين (2) واسترجاع أربعة (4) أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين".

ويتعلق الأمر بكل من "ل. سيد علي المدعو "يوسف أبو عبد الصمد" والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001،و خ. كريم المدعو "القعقاع" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008،و ر. عبد السلام المدعو "عبد القادر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011 و ت. مصطفى".

وأضاف البيان أن هذه "العملية النوعية تأتي لتعزز مرة أخرى سياق النتائج الحاسمة التي تحققها قواتنا وتؤكد عزمها الثابت في القضاء على شراذم الإرهاب في بلادنا".