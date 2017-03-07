نور الدين بدوي يتخادث ونظيره الفرنسي المتواجد بالجزائر منذ هذا الثلاثاء

تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي مع نظيره الفرنسي برونو لو رو الذي شرع الثلاثاء في زيارة عمل الى الجزائر في إطار تعزيز التعاون الثنائي.

و جرى اللقاء بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي بعد وصول السيد لو رو للجزائر بقليل بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.

و ستسمح زيارة الوزير الفرنسي للداخلية للطرفين بتقييم وضعية التعاون الجزائري الفرنسي و الوسائل الكفيلة بتطويره أكثر لاسيما في مجال الحماية المدنية.

و ستتميز هذه الزيارة بإطلاق مشروع توأمة (ب3أ) لدعم قدرات الحماية المدنية الجزائرية بالتعاون مع فرنسا و اسبانيا.



و يشرع وزير الداخلية الفرنسي في زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي تندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي

و تأتي الزيارة تبعا لتلك التي قام بها منذ 4 أشهرالسيد لابدوي إلى باريس. كما ستسمح للطرفين ببحث التعاون في مجال الأمن و الحوكمة الاقليمية و الادارية.