انطلاق أشغال الدورة العادية 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة

انطلقت الثلاثاء بالقاهرة أشغال الدورة العادية 147 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الجزائر.

ويترأس وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, أشغال هذه الدورة والتي سيتم خلالها بحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك, في المجالات السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية.

و يتضمن جدول أعمال الدورة 28 بندا ذات الصلة بعدد من القضايا الراهنة لاسيما التطورات الأخيرة في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية, و كذا بحث سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

كما ستعرف الاشغال تقييم العلاقات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية والإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في الأردن, خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.

وتضع الرئاسة الجزائرية لمجلس جامعة الدول العربية في مقدمة أولوياتها عملية إصلاح وتطوير الجامعة العربية لكي تتفاعل مع التغيرات الإقليمية والدولية بما يعزز إمكانياتها في التجاوب مع المقتضيات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وطموحات الشعوب العربية.

كما ستكثف الجزائر - خلال فترة توليها لرئاسة دورة المجلس الوزاري (مارس-سبتمبر2017)- جهودها لتسوية النزاعات التي تشهدها الساحة العربية بالطرق السلمية التوافقية من خلال دفع المسار السياسي والمصالحة الوطنية بما يصون الأمن والاستقرار في هذه البلدان ويحفظ كيانها وسيادتها ووحدة شعوبها.

