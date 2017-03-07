الفريق قايد صالح يشيد بمساهمة المرأة في تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي

أشاد نائب وزير الدفاع الوطني،, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، هذا الثلاثاء، بمساهمة المرأة الجزائرية في تطويروعصرنة الجيش الوطني الشعبي.

و تطرق الفريق قايد صالح في برقية تهنئة لجميع المستخدمات العسكريات والمدنيات الشبيهات التابعات للجيش الوطني الشعبي و من خلالهن كل النساء الجزائريات بمناسبة

اليوم العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس من كل سنة الى مساهمة المرأة الجزائرية في مقاومة الاحتلال و في تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي.

و قال رئيس الأركان في برقيته أن المرأة "هي التي تسهم اليوم في مسار تطويروعصرنة الجيش الوطني الشعبي و تبذل جهود معتبرة في مختلف القطاعات من قيادات القوات والدرك الوطني و الحرس الجمهوري و الصحة العسكرية والاسناد وتسيير الموارد البشرية و غيرها من الإختصاصات مما أهلها لتقلد الرتب السامية و شغل الوظائف العليا في مؤسستنا العريقة".

و كتب قايد صالح في برقيته ان "الجهود و التضحيات المبذولة من قبل المرأة لقيت كل التقدير و العرفان من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي وخير دليل على ذلك هو فتح أبواب مدارس أشبال الأمة أمام الراغبات من بنات الجزائر في مزاولة دراستهن عبر هذا الصرح التعليمي".

و بعد ان ذكر بدور المرأة في مقاومة الاحتلال الفرنسي, عبر قايد صالح عن أمله ان تكون هذه المناسبة "دافعا لهن لبذل المزيد من الجهد و المثابرة و التحدي وفاء و اقتداء بأسلافهن في جيش التحرير الوطني".

المصدر ّ الإذاعة الجزائرية/وأج