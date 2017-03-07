كشف قرابة 10 قناطير من مواد صنع المتفجرات بكل من بومرداس وتيزي وزو

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي, تبعا للعملية النوعية التي نفذتها أمس الاثنين بمدينة دلس, من كشف قرابة 10 قناطير من المواد الكيماوية لصنع المتفجرات كانت مخبأة في براميل بلاستيكية بكل من بومرداس وبتيزي وزو, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, وتبعا للعملية النوعية التي نفذتها قوات من الجيش الوطني الشعبي يوم أمس 6 مارس 2017 بمدينة دلس بولاية بومرداس, كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي تسعة (09) قناطير وتسعون (90) كيلوغراما من المواد الكيماوية لصنع المتفجرات مخبأة في براميل بلاستيكية بكل من منطقة شعبة العامر ببومرداس وبتيزي وزو (الناحية العسكرية الأولى)".

وبتمنراست (الناحية العسكرية السادسة), تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من "توقيف 19 مهربا وحجز سيارتين رباعيتي الدفع و 6 دراجات نارية و 3 مطارق ضغط".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر للدرك الوطني بكل من أدرار (الناحية العسكرية الثالثة) وتلمسان (الناحية العسكرية الثانية) 14 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".