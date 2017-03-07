اضطرابات في شبكة الانترنت بين 8 و20 مارس بسبب صيانة كابل

أعلنت شركة اتصالات الجزائر في بيان لها الثلاثاء عن احتمال تسجيل بعض الاضطرابات في التزويد في خدمات الانترنت ليلا بين 8 و20 مارس بسبب أشغال الصيانة للكابل البحري (SMW4) الذي يصل إلى مدينة عنابة.

وأوضح بيان لاتصالات الجزائر "زبائنها بأنه قد يتم تسجيل بعض الاضطرابات في شبكة الانترنت من حين لآخر في الفترة الممتدة من 8 إلى 20 مارس بين الساعة 20.30 والساعة 23.30 فقط وهذا جراء أشغال الصيانة الدورية التي ستجرى على الكابل البحري (SMW4) الذي يصل إلى مدينة عنابة" من مرسيلية الفرنسية.

وستمس أشغال الصيانة التي تتمثل في استبدال بعض الأجهزة (أجهزة التوجيه) 17 بلدا يمر من خلالها هذا الكابل البحري والتي ستسمح بتحسين حركة الانترنت وجودة الشريط العابر", حسب المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد--يضيف البيان-- قامت اتصالات الجزائر ب"إنشاء فريق يسهر على تحسين إدارة حركةالانترنت وذلك بهدف التخفيف من حدة الأثر الذي قد يترتب عن أشغال الصيانة التي بالكاد سيشعر بها زبائنها".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج