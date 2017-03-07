الطبعة الرابعة للملتقى الوطني حول الشيخ الفضيل الورثيلاني بداية من الأحد المقبل بسطيف

تحتضن سطيف بداية من الأحد المقبل و على مدار يومين الطبعة الرابعة للملتقى الوطني حول الشيخ العلامة الفضيل الورثيلاني (1900-1959) تحت شعار "الوسطية في الفكر الفضيل الورثيلاني" حسبما علم الثلاثاء من منسق الملتقى و مسؤول التنظيم نبيل غندوسي .

وأوضح المصدر ذاته أن الطبعة الرابعة من هذا الملتقى الوطني التي تنظم من طرف مديرية الثقافة بالولاية بالتعاون مع دائرة و بلدية بني ورثيلان (شمال سطيف) بالتنسيق مع علماء المنطقة ستجري أشغالها بين دار الثقافة هواري بومدينب سطيف و بلدية بني ورثيلان .

وسيشارك في هذا الملتقى 20 أستاذ متخصص في التاريخ يمثلون 7 جامعات جزائرية سيتناولون ضمن سلسلة من المداخلات شخصية الفضيل الورثيلاني مواقفه و أفكاره ومآثره الخالدة وفقا لنفس المتحدث الذي ذكر بأن من بين أبرز الأسماء التي ستحضر هذا الملتقى فضيلة الشيخ العلامة الطاهر آيت علجت الذي سيكرم بالمناسبة.

و أضاف ذات المصدر بأن مديرية الثقافة ستنظم على هامش هذا الملتقى مسابقة تاريخية تتمثل في اختيار أحسن بحث حول شخصية الفضيل الورثيلاني ومسيرته العلمية والنضالية و هي مفتوحة أمام طلبة الثانويات والمتوسطات المتواجدة بإقليم دائرة بني ورثيلان.

كما أكد منسق الملتقى أن القائمين على هذه التظاهرة الثقافية يرغبون في ترسيمها من طرف وزارة الثقافة لأن هذه الشخصية عالمية و تركت بصمات خالدة في مجال محاربة الاستعمار والدفاع عن الجزائر والأمة الإسلامية عموما.

للتذكير فإن العلامة و المجاهد الفضيل الورثيلاني يعد من أعلام الفكر والأدب والسياسة والإصلاح في الجزائر و في الوطن العربي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية/واج