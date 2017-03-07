الخطوط الجوية الجزائرية: إلغاء رحلات إلى باريس يوم هذا الأربعاء

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها انه سيتم إلغاء رحلات جوية نحو باريس هذا الاربعاء 8 مارس بسبب اضراب المراقبين الجويين في فرنسا.

و اوضح البيان ان الامر يتعلق بالرحلة نحو مطار باريس-شارل ديغول "آي أش" 1002 و "آي آش" 1003 و "آي آش" 1214 و "آي آش" 1215 ورحلات تجاه مطار باريس-اورلي "آي آش" 1010 و "آي آش"1011.

و أضاف المصدر أنه سيتم كذلك تسجيل اضطرابات فيما يخص برنامج الرحلات باتجاه أوروبا بسبب عبورها الاجواء الفرنسية.

وطمانت الخطوط الجوية الجزائرية التي وضعت في خدمة زبائنها رقم مركز اتصال للمزيد من المعلومات (63-63-98-021) بأنها "تقوم بكل ما في وسعها من اجل تسيير هذه الوضعية".

ونبهت الشركة منذ السبت الفارط بوجود اضطرابات في حركة النقل الجوي باتجاه فرنسا بسبب إضراب المراقبين الجويين الفرنسيين موضحة ان برنامج الرحلات نحو باريس سيتم تقليصه بنسبة 30 بالمائة.