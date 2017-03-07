التلقيح ضد الحصبة: الاستمارات الموزعة على أولياء التلاميذ مبادرات فردية

أكدت وزيرة التربية الوطنية ، نورية بن غبريت اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الاستمارات التي سلمت للأولياء حول عملية التلقيح لأبنائهم هي "مبادرات فردية" لبعض مدراء المؤسسات التربوية.

و أوضحت السيدة بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش عرض الإستراتيجية الوطنية لمكافحة و الوقاية من العنف أن بعض المدراء قاموا بتوزيع استمارات على الأولياء تطلب منهم التصريح بقبول أو عدم قبول تلقيح أبنائهم باللقاح المضاد للبوحمرون والحصبة الألمانية و هي"مبادرات فردية لا دخل للوزارة فيها".

و اعتبرت الوزيرة أن "عملية التلقيح التي تقوم بها وزارة الصحة "عادية" وتتم سنويا، حيث تندرج في إطار برنامج وزارة الصحة لحماية الأطفال والصحة العمومية.

و أرجعت الجدل الحاصل حول هذا اللقاح إلى "القلق والخوف" مما جعل بعض الأولياء يفضلون عدم تلقيح أبنائهم.

و ذكرت الوزيرة أنها في اتصال دائم مع وحدات الصحة المدرسية، مؤكدة أن وزارة الصحة بها "مختصون و خبراء و المشكل يكمن في القلق".