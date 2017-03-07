دربال: الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات تضمن حماية الإختيار الديموقراطي للناخبين

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال هذا الثلاثاء من غرداية أن هذه الهيئة تسهر وفي شفافية على ضمان حماية الإختيار الديموقراطي للناخبين. واعتبر دربال على هامش زيارته لمداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بهذه الولاية أن هذه الهيئة بمثابة "شريك للمسار الإنتخابي" مضيفا بأن الكل (أحزاب سياسية ومترشحين وإدارة) مدعوون إلى احترام القانون وضمان انتخابات نظيفة ونزيهة.

ودعا رئيس ذات الهيئة التي تتحمل مهمة السهر على احترام القانون والأداء الجيد للإختيار الديموقراطي كافة الفاعلين (أحزاب سياسية ومترشحين وإدارة وناخبين) "للبرهنة على حيادهم وأن يسود الشعور بالمسؤولية'' بهدف خدمة الجزائر.

ولدى معاينته لمختلف الهياكل الإدارية المحلية المعنية بالإنتخابات (مديرية التنظيم والشؤون العامة ومصلحة الإعلام الآلي ومقر بلدية بونورة) أشار دربال الى أن الإدارة مدعوة بدورها للقيام بواجبها المنوط بها لضمان سلامة وشفافية المسار الإنتخابي.

وأبدى ذات المسؤول ارتياحا "كاملا" بخصوص التحضيرات والتدابير المتخذة من قبل مصالح الولاية ذات الصلة بالإنتخابات التشريعية ل 4 مايو القادم .

وحث رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات مجموع مؤطري الإنتخابات إلى الإلتزام بالحياد والاحترام الصارم للقانون قبل أن يشير إلى أنه "في حالة تسجيل بعض المخالفات كما يحصل في كل الإنتخابات فإنه يتعين معالجتها طبقا للقانون من قبل السلطات القضائية المختصة".

كما شدد دربال على التكوين المختص للمؤطرين لكل الإستحقاقات الإنتخابية قبل أن يدعو وسائل الإعلام إلى تحسيس الناخبين حول أهمية الإستحقاقات الإنتخابية مع الأخذ بعين الإعتبار بأن " التمتع بالحقوق يتسق مع أداء الواجبات".

"يحق لنا أن نفتخر بالمكتسبات التي تحققت في مجال الديمقراطية في الجزائر" كما صرح بذلك السيد دربال قبل أن يشرع في زيارة لبلدية متليلي (45 كلم جنوب غرداية).

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هذه الليلة جلسة عمل مغلقة مع أعضاء المداومة لولاية غرداية .

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة بولاية غرداية 212.971 ناخبا وناخبة حسب مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة.