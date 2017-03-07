سلال يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الداخلية الفرنسي برونو لو رو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار لقاءات التشاور الدورية، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

و كان اللقاء بين السيد سلال و السيد برونو لو رو فرصة "للوقوف على تطور العلاقات الثنائية لاسيما في مجال التعاون الأمني و مكافحة الجريمة العابرة للحدود و تنقل الأملاك والأشخاص" حسب ذات المصدر.

و من جهة أخرى قام الطرفان "بتبادل وجهات النظر" حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك وتلك المتعلقة بتطور الوضع السياسي و الأمني و الإنساني في كامل المنطقة يضيف نفس البيان.

كما كانت التطورات التي يعرفها تسيير النزاعات التي تشهدها البلدان التي تشترك في الحدود مع الجزائر محور إهتمام مسؤولي البلدين.

وتم خلال اللقاء التركيز على "ضرورة" مرافقة المجتمع الدولي لجهود الأطراف المعنية التي تعمل على التوصل إلى تسوية سريعة و سلمية للنزاعات عبر تعزيز سبل الحوار و التشاور السياسي".

و حضر اللقاء وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي.