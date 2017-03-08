وزير الشؤون الخارجية الاسباني في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من اليوم

يقوم الوزير الاسباني للشؤون الخارجية و التعاون ألفونسو داستيس كيسيدو بزيارة عمل إلى الجزائر يومي الأربعاء و الخميس في إطار "المشاورات السياسية المنتظمة" بين إسبانيا و الجزائر, حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أوضح البيان أن هذه الزيارة التي تاتي تلبية لدعوة من وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة, تندرج في إطار "المشاورات السياسية المنتظمة" بين الجزائر و إسبانيا المكرسة في معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة في 8 أكتوبر 2012.

و أضاف البيان أن المحادثات المقررة بهذه المناسبة بين الطرفين ستسمح "بتعميق" حوارهما السياسي حول القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و "تقييم" العلاقات الثنائية, تحسبا لانعقاد الاجتماع الاسباني-الجزائري الرفيع المستوى السابع بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017.