حورية بوحيرد للإذاعة: المرأة الجزائرية متواجدة في شتى القطاعات وتتمتع بكل حقوقها

أكدت الأمينة العامة للمرقين الترقويين العقاريين ورئيسة جمعية الجزائر لحماية القصبة حورية بوحيرد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة الجزائرية جاهدت وناضلت من أجل استرجاع استقلال بلادها ، و كان لها دور مهم في تحرير الوطن، و وأشارت إلى أنها عايشت المرحلة في صغرها بحي القصبة و هي شاهدة على شجاعة المرأة آنذاك، و "حاليا تتمتع الجزائرية بكل حقوقها".

و أضافت حورية بوحيرد خلال نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء، أن المرأة الجزائرية تعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى القطاعات، مشيرة إلى أن علاقتها طيبة مع الرجال في مهنتها في المجال العقاري وقد اختلفت النظرة الحالية للرجال إلى المرأة عما كانت عليه سابقا.

و أوضحت المتحدة ذاتها أن نشاطها كرئيسة جمعية الجزائر لحماية القصبة يمتد عبر التراب الوطني لجرد الأماكن الأثرية و وضعها على موقع إلكتروني، كما تقوم بتشجيع الصناعات التقليدية و إحياء التراث.

استحداث 500 ألف منصب شغل وطنيا للشباب

وبوصفها أمينة عامة للمرقين الترقويين العقاريين أفادت أنه "تم استحداث 500 ألف منصب شغل وطنيا للشباب المتخرج من مراكز التكوين المهني و التكفل بهم مدة سنتين في المجال التطبيقي لصقل مواهبهم و تخصصاتهم".

ترميم القصبة وفر 100 منصب شغل للشباب البطال

و بخصوص القصبة أشادت حورية بوحيرد بأعمال الترميم التي تكفلت بها ولاية الجزائر بدل وزارة الثقافة و ذلك بشراكة أوروبية ، و قد وفرت جمعية الجزائر لحماية القصبة 100 منصب شغل للشباب البطال، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بعملية تحسيسية للمحافظة على القصبة بعد ترميمها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي