الإذاعة الجزائرية تكرم عاملاتها في العيد العالمي للمرأة

احتفت الإذاعة الجزائرية هذا الأربعاء بنسائها العاملات تكريما لهن في اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة.

وفي حفل رمزي نظم بالمناسبة وحضره المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل والمدير العام للتلفزيون الجزائري وجمع غفير من النساء العاملات بهذا الصرح الإعلامي العتيد عبر المدير العام للإذاعة الجزائرية عن افتخاره بالمكانة التي بلغتها المرأة في الإذاعة والتلفزيون الجزائريين وبما تقدمه وتبذله فيهما وأنه" لا أدل على ذلك من ان الأمينة العامة لنقابة الصحافيين هي امرأة وأن الأمينة العامة لباقي الفئات هي امرأة أيضا ..ما يقيم الدليل على حجم الثقة والعرفان اللذين تحصلتا عليهما من قبل زملائهما في مؤسسة كبيرة من حجم الإذاعة الوطنية".

و قال لوناكل "نشهد للمرأة بأنها قامت بدورها كاملا، سواء في مرحلة المقاومة الوطنية أو في حرب التحرير أو في المراحل التي تلت استعادة السيادة الوطنية سنة1962".وأضاف أنه و "منذ حوالي 18 سنة أعطى فخامة رئيس الجمهورية للمرأة حقها الذي تستحقه عرفانا لما قدمته ، و تقدمه من مساهمة في بناء الوطن".

وأشار المدير العام للإذاعة الجزائرية إلى "أن كل النصوص و التنظيمات القانونية لا تميز بين المرأة أو الرجل، بل أنها أعطتها كل الحقوق، إلا أنه يبقى علينا كإعلام و مؤسسات إعلامية أداء دور كبير لتجسيد هذه الحقوق ميدانيا من حيث تغيير الذهنيات و محاربة الأفكار المسبقة عن المرأة كالتقليل من عمل المرأة و دورها وهي مهمة الإعلام بالدرجة الأولى".