بــودبــوز أفضــل لاعــب إفــريقــي فـي أوروبــا لشهر فــيفــري

اُختير الدولي الجزائري رياض بودبوز لاعب مونبيلييه الفرنسي( الرابطة الاولى لكرة القدم) كأحسن لاعب افريقي ناشط في أوروبا لشهر فيفري المنصرم حسب عملية سبر الآراء التي قامت بها صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

وتحصل بودبوز على نسبة 55 بالمائة من الأصوات متقدما على مواطنه سفيان هني مهاجم أندرلخت البلجيكي والإيفواري جيوفاني سيو (ران/فرنسا).

وبات بودبوز (27 سنة) يحقق موسما رائعا بالنظر الى المردود الذي يقدمه منذ بروزه مع ناديه الاول سوشو (2005-2013).

وخاض اللاعب الجزائري خلال شهر فيفري المنقضي 450 دقيقة مقدما أربع كرات حاسمة خلال خمس مباريات في بطولة "الليغ1" الفرنسية.

ومعلوم ان بودبوز ضيع نهائيات كأس افريقيا للأمم 2017 بالغابون بسبب الاصابة ورغم ذلك بات محل طلب عدة أندية أوروبية

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج