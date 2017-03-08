1800 امرأة لجأن إلى مراكز العلاج من إدمان المخدرات في 2015

كشفت إحصاءات رسمية أن نسبة النساء الجزائريات المستهلكات للمخدرات لا يتعدى 0.68 بالمائة، فيما لجأت نحو 1800 امرأة إلى مراكز العلاج من الإدمان خلال سنة 2015.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها حول إشكالية النساء المستهلكات للمخدرات في الجزائر حيث أكدت الأخصائية النفسية أمينة أمالو أن " عدد النساء اللائي لجأن لمراكز العلاج من إدمان المخدرات يتزايد من سنة لأخرى"، مشيرة إلى أنه "تم إحصاء نحو 1882 امرأة لجأن لهذه المراكز في 2015 مقابل 463 امرأة في 2012".

وأوضحت أن "الشريحة العمرية لهؤلاء النساء يتراوح بين 26 و 35 سنة، بينما يختلف وضعهن الاجتماعي من امرأة لأخرى من ماكثة في البيت إلى العاملة وغيرهما".

من جهته كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها محمد بن حالة عن التوجه لإعداد استراتيجية جديدة وفعالة في مجال الوقاية من المخدرات والحد من آفة المخدرات من خلال الأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات الناجمة عن الدراسات السابقة.

يشار إلى أن نتائج التحقيق الوبائي الوطني كشفت أن نسبة تعاطي النساء البالغ أعمارهن بين 12 و 65 سنة للمخدرات بلغت 0.68 بالمائة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية