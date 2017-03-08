وزير الخارجية الاسباني: الجــزائر و اسبانيا بلدان حــليفان و شــريكان استــراتيجيان

أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الاسباني ألفونسو داستيس كيسيدو اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر و اسبانيا بلدان "حليفان وشريكان استراتيجيان" على الصعيدين السياسي و الاقتصادي

في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى المطار الدولي هواري بومدين أوضح رئيس الدبلوماسية الاسبانية أن "الجزائر و اسبانيا بلدان حليفان و شريكان استراتيجيان على الصعيدين السياسي و الاقتصادي" مضيفا "أتطلع إلى تعزيز هذه الأواصر و إرساء علاقات عمل و صداقة مستمرة".

ويقوم الوزير الاسباني للشؤون الخارجية و التعاون ألفونسو داستيس كيسيدو بزيارة عمل تدوم يومين إلى الجزائر بدعوة من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة.

تندرج هذه الزيارة في إطار "المشاورات السياسية المنتظمة" بين الجزائر و إسبانيا المكرسة في معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة في 8 أكتوبر 2012.

و ستسمح المحادثات المقررة بهذه المناسبة بين الطرفين "بتعميق" حوارهما السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و "تقييم" العلاقات الثنائية تحسبا لانعقاد الاجتماع الاسباني-الجزائري رفيع المستوى السابع بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج