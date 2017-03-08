تــوقيـــف 20 شخصا مـن الطــائفــة الأحــمــدية ورئيسهم المحلي بتــيــارت

تمكنت مصالح الأمن والدرك الوطنيين بتيارت، أمس الثلاثاء، من توقيف 21 شخصا من أتباع الطائفة الأحمدية من بينهم "الرئيس" المحلي حسبما علم اليوم الأربعاء من مصادر أمنية.

وقد قامت مصالح الدرك الوطني بناء على معلومات بتوقيف 11 شخصا بمدينة تيارت من أتباع هذه الطائفة من بينهم امرأتان و"الرئيس" المحلي حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وسمحت العملية من حجز أجهزة للإعلام الآلي وهواتف نقالة وكتب ومنشورات لنشر أفكار هذه الطائفة و أخرى لجمع التبرعات.

ومن جهتها تمكنت مصالح الأمن بفضل عمل استباقي بتوقيف 10 أشخاص من أتباع هذه الطائفة بكل من بلديات تيارت و وادي ليلي وتوسنينة و الدحموني و السوقر حسبما علم لدى الأمن الولائي.

وبعد تفتيش مساكنهم بإذن من وكيل الجمهورية تم حجز 15 كتابا ومنشورات وثلاثة أقراص تحث على اتباع هذه الطائفة يضيف نفس المصدر.

وقد تم تقديم الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 سنة اليوم الأربعاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت عن تهم "الإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم و زعزعة عقيدة الإسلام وجمع تبرعات بدون رخصة".

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج