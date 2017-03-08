لعـمامرة : تأجيل زيارة الرئيس روحاني الى الجزائر كان بطلب من الطرف الإيراني

أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ,أن تأجيل زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني إلى الجزائر كانت بطلب من الطرف الإيراني.

وأوضح لعمامرة في تصريح للصحافة على هامش حفل اقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن "تأجيل زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر كانت بطلب من الطرف الإيراني و لظروف ايرانية محضة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي, قد أكد يوم الإثنين أن الرئيس روحاني سيقوم بجولة إفريقية قريبا ستقوده الى ثلاث دول افريقية وتتمثل في جنوب افريقيا, والجزائر و أوغندا.

واوضح المتحدث الايراني انه "كان متوقعا ان تتم هذه الزيارة قبل بداية العام الايراني الجديد- الذي يبدأ في 21 مارس الجاري-, لكن سيتم تحديد موعد لهذه الجولة لاحقا , لمنح المزيد من الفرصة لدراسة ما تبقى من الشؤون البروتوكولية ووثائق الاتفاقات والآليات الفنية.

و بخصوص زيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل التي تم تأجيلها لموعد لاحق ,فجدد لعمامرة ان التأجيل تم باتفاق بين الطرفين.

و كان بيان لرئاسة الجمهورية قد أكد أن "تأجيل الزيارة لتاريخ اخر تم باتفاق بين الطرفين بسبب اصابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتهاب في القصبات الهوائية ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية