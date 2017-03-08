وزير النفط الكويتي: التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ 140بالمائة في فيفري

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الأربعاء إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 في المائة في فيفري في حين قدرت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60 في المائة.

وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.

وقال المرزوق للصحفيين إن "السعودية خفضت أكثر من حصتها تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض".

ووصف نسبة التزام دول أوبك بالممتازة جدا ونسبة التزام دول خارج أوبك بالمقبولة.

وأضاف المرزوق أن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها بالمستقرة.

وقلصت روسيا إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميا في جانفي الفارط ي وتخطط لتقليص الإنتاج أكثر ليصل حجم الخفض إلى 300 الف برميل يوميا في موعد أقصاه نهاية أفريل.

ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية التي تضم أوبك ومنتجين مستقلين في الكويت في 26 مارس وسيكون هذا الاجتماع الثاني بعد أن التقى الوزراء في فيينا في جانفي لمراقبة مدى الالتزام بالاتفاق.

وأوضح المرزوق أن وزراء السعودية وروسيا والكويت وسلطنة عمان والجزائر وفنزويلا سيحضرون الاجتماع بالإضافة للأمين العام لأوبك.

وأضاف أن اجتماع الوزراء سيناقش تقرير اللجنة الفنية التي ستجتمع في 24 مارس.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج