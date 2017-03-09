البطــولة العربيـة للملاكمـة (أواسط): ذهبيتــان وثلاث فضيــات للملاكمين الجزائريين

نال المنتخب الجزائري للملاكمة اواسط خمس ميداليات ( ذهبيتان وثلاثة فضيات) في نهائي البطولة العربية للملاكمة التي جرت من 5 إلى 8 مارس، بالمركب الأولمبي المعادي بالقاهرة (مصر).

والميداليتان الذهبيتان من انجاز عيدل مازيغ في وزن 56 كلغ الذي تغلب على المصري مروان ممدوح مدبولي بينما فاز زميله جلال بوشكوك (وزن 75 كلغ) على مصري آخر وهو معيد الدين وليد.

واكتفى الجزائريون الاخرون المشاركون في النهائي البطولة العربية بميداليات فضية.

ويتعلق الامر بسليم بكة (49 كلغ) الذي خسر النهائي امام الملاكم اليمني ،شعيل غانم , فيما فاز المصري مصطفى محمد فهمي على الجزائري الاخر اغيل شباح (52 كلغ)، كما انهزم منير بن نعمان ( 64 كلغ) امام التونسي هيثم براقي.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية بثمانية ملاكمين تم اختيارهم خلال بطولة الجزائر لصنف الاواسط التي جرت نهاية شهر فبراير بالقاعة متعددة الرياضات بالبليدة.

ويتنافس في الموعد العربي, كل من مصر (البلد المنظم) و الجزائر، اضافة الى 11 دولة وهي : الإمارات العربية المتحدة، العربية السعودية، قطر، اليمن، ليبيا، فلسطين، سوريا، لبنان، السودان، تونس والمغرب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج