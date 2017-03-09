الدورالـ 21 للجلنة المختلطة العليا :ســلال يؤكد بتونس أن الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وتوافقيا

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال الخميس بتونس ان الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا وتوافقيا بمشاركة كل الأطراف المعنية بالقضية.

وأوضح سلال- عقب استقباله من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي- ان الجزائر وتونس تواصلان التنسيق والحوار بإيجاد حل إيجابي للقضية الليبية وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بالأمر.

وقال في هذا الخصوص "نحن على يقين أننا لسنا بعيدين عن الحل في هذا البلد".

و قال الوزير الأول الذي سلم للرئيس التونسي رسالة أخوة ومودة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس ارتقت إلى مستوى عالي في كل الميادين.

وحل الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الخميس بتونس ليترأس مناصفة مع نظيره التونسي يوسف شاهد أشغال الدورة 21 للجنة الجزائرية-التونسية الكبرى.

واستقبل سلال لدى وصوله الى مطار تونس من قبل رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف شاهد.

ويرافق الوزير الأول كل من وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل زير الداخلية والجماعات المحلية و وزير الطاقة نور الدين بوطرفة و وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون ووزير الفلاحة والتنمية الفلاحية و الصيد البحري عبد السلام شلغوم.

ونوه السيد سلال في تصريح للصحافة لدى وصوله الى تونس بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين مشيرا الى ان زيارته تهدف الى تعزيز وترقية هذه العلاقات.

واضاف انه يحمل رسالة أخوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى نظيره التونسي الباجي قايد السبسي .

وستسمح هذه الدورة للطرفين بتقييم العلاقات بين البلدين و آفاق التعاون و تعزيزه أكثر لا سيما في المجال السياسي و الأمني والاقتصادي والاجتماعي. وشهدت العلاقات الجزائرية التونسية خلال السنوات الأخيرة حركية متسارعة وتطورا هاما تجسد في الالتئام المنتظم لاجتماعات اللجنة المشتركة الكبرى

و كذا اللجان الثنائية القطاعية فضلا عن لقاءات على مستوى عال بمبادرة من مسؤولي البلدين لدعم التعاون المشترك و دفعه نحو المستوى المنشود.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج