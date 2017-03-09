المبعوث الأممي يعلن عن جولة جديدة لمحادثات السلام السورية يوم 23 مارس

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن سوريا ستيفان دي ميستورا الأربعاء أن جولة جديدة لمحادثات السلام السورية من المقرر أن تبدأ في يوم 23 مارس تحت إشراف المنظمة الأممية.

و قد كشف دي ميستورا عن هذا الموعد بعد أن قدم لمجلس الأمن الدولي نتائج المحادثات الصعبة الأخيرة التي انتهت الجمعة في جنيف دون التوصل إلى وقف الحرب التي خلفت 310 ألف قتيلا و ملايين اللاجئين في طرف ست سنوات.

و صرح دي ميستورا للصحافة "في الوقت الحالي اعتزم دعوتهم إلى جنيف من اجل جولة خامسة (للمحادثات) يوم 23 مارس ".

وكانت أخر محادثات بجنيف بشان سوريا قد انتهت يوم 4 مارس مع قبول أطراف النزاع في سوريا على "أجندة واضحة "تتضمن الحوكمة و مكافحة الإرهاب.

و في الشق الأمني أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نشرت بطارية مدفعية لمشاة البحرية في سوريا دعما للهجوم على معقل تنظيم (داعش) في الرقة.

وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته وذلك وفقا لقناة تلفزيونية اليوم الخميس، إن جنودا من الوحدة 11 لمشاة البحرية نشرت

بطارية "هاوتزرز"من عيار 155 ملم في أحد المراكز الأمامية في سوريا.

وأوضح المسؤول أن مشاة البحرية "على استعداد للقيام بمهمتهم" في دعم هجوم الرقة،مؤكدا بذلك ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست". وتمثل هذه العملية خطوة مهمة للقوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وتنتشر قوات أمريكية قوامها نحو 500 جندي من العمليات الخاصة، في سوريا لتقديم المشورة للقوات التي تقاتل تنظيم داعش خصوصا لقوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف فصائل عربية و كردية.

ووفقا ل"واشنطن بوست"، فإن نشر المدفعية كان في طور النقاش "لبعض الوقت"، وليس جزءا من طلب الرئيس دونالد ترامب وضع خطة جديدة لتكثيف القتال ضد تنظيم داعش.

إلى ذلك كان البنتاغون أعلن في وقت سابق من الأسبوع الحالي أن عسكريين أمريكيين نشروا في سوريا قرب مدينة منبج رافعين العلم الأمريكي على آلياتهم تفاديا لوقوع معارك بين مختلف القوات الموجودة في المنطقة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وكالات