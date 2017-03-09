هــكذا سيتـــم تسديــد فواتير الكهـــربــاء والغـــاز " إلكــترونيــا" انطلاقا من أواخر مــارس

قامت شركة سونلغاز بعملية نوعية و مميزة لتسديد فواتير الكهرباء و الغاز وتقليص الطوابير التي تشهدها الوكالات عبر الوطن و ذلك بالدفع الالكتروني التي تدخل الخدمة نهاية الشهر الجاري عبر الانترنت و عبر الوكالات التجارية خلال السداسي الثاني من العام الجاري.

وفي هذا الإطار استضاف برنامج "نحن في الخدمة" بالقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس رئيسة قسم الدراسات التجارية و الإحصاء بشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر رفيقة طالبي و المكلفة بالإعلام و الاتصال بشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر حسينة سادات.

حيث أوضحت رئيسة قسم الدراسات التجارية و الإحصاء بشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر رفيقة طالبي أن الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء و الغاز يتم بواسطة بطاقة الدفع الإلكتروني بين البنوك " CIB" أو بواسطة حاسوب الدفع الإلكتروني عبر الوكالات التجارية.

و أضافت رفيقة طالبي أن الدفع يكون على طريقتين الأولى يقوم البنك الوطني الجزائري بتجهيز جميع وكالات "سونلغاز" بوسائل استقبالالدفع و تتم العملية عن طريق البطاقة الإلكترونية، أما الطريقة الثانية فتجرى عن طريق الانترنت بالولوج إلى موقع شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالجزائر" www.sda.dz" وستكون فعالة لاحقا.

و أكدت طالبي أن المعنيين بالدفع الإلكتروني هم زبائن الضغط و التوتر المنخفضين كالسكنات و محلات النشاطات التجارية الصغيرة، أما بخصوص المؤسسات الصناعية فيكون تسديد الفواتير لديها عبر الصكوك البنكية .

من جهتها قالت المكلفة بالإعلام و الاتصال بشركة توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر حسينة سادات إن خدمة الدفع الإلكتروني هدفها التقرب من الزبون بتقديم خدمة جديدة ، كما تدخل في عصرنة الخدمات، إضافة إلى أن الزبون يتفادى طوابير الانتظار و عناء التنقل إلى الوكالة والتخلص من التعامل بالسيولة.

و أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الفاتورة الجديدة تحمل رقما مفتاحيا خاصا بالدفع الإلكتروني و بعد إدخال بطاقته البنكية تثب المعاملة.

و بخصوص الدفع في الوكالات التجارية يكون عن طريق التقرب من البنك الوطني الجزائري و يجد جهازا خاصا تدخل فيه بطاقة الدفع الإلكتروني و يكون تثبيت التسديد بالحصول على إيصال الدفع.

إلى ذلك ذكرتا أن تقنية جديدة لكشف العداد تمت مؤخرا من قبل أعوان شركة سونلغاز ، حيث قاموا بتثبيت أجهزة تسمح بأن يكون الكشف عن طريق الحاسوب لتفادي الأخطاء عند تسجيل الفاتورة بالقلم على الدفتر التي كان يشتكي منها الزبون.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي