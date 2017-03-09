تصنيــف الــفيفــا: الجــزائــر تــحافـظ علــى المـــركــز الـ50

حافظ المنتخب الجزائري بمرتبته الـ50 في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر مارس الجاري والذي نشرته الهيئة الدولية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني, والذي تميز بدخول الفريق المصري قائمة ال20 الأوائل.

ويقبع ''الخضر'' دائما في الصف الـ11 على المستوى الإفريقي, وراء كل من مصر (20), والسنغال (28) و الكامرون (32) و بوركينا فاسو (36) و تونس (37) و الكونغو الديمقراطية (38) و نيجيريا (41) و غانا (43) و كوت ديفوار (47) و المغرب (49).

وكان المنتخب الجزائري قد تراجع ب11 مقعدا في تصنيف شهر فبراير المنصرم على خلفية مشواره السلبي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2017 التي أقصي خلالها في الدور الأول.

ولم يطرأ أي تغيير على مستوى مقدمة التصنيف العالمي, حيث تواصل الأرجنتين زعامتها متبوعة بالبرازيل ثم ألمانيا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج