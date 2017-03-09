قــطــار يدهــس امـرأتـــين وطفـلا في الثــالـثة بين وهــران وأرزيــو

لقي ثلاثة أشخاص (امرأتين و طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات) حتفهم بعدما دهسهم القطار الرابط بين وهران و ارزيو حينما كانوا يحاولون عبور السكة الحديدية بالقرب من قديل حسبما علم هذا الخميس من مصالح الحماية المدنية لولاية وهران.

وقد وقع الحادث مساء الأربعاء بالقرب من قديل وهي المنطقة التي يعبرها القطار للالتحاق بمدينة ارزيو. وقد لفظت الضحايا الثلاث أنفاسها الأخيرة بعين المكان حسبما ذكر نفس المصدر.

وقد تم نقل الجثث الثلاث إلي مصلحة حفظ الجثث بالمحقن وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث.

المصدر:الإذاعة الجزائرية/واج