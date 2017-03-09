تدمــير 5 مخابئ للإرهابيين بكل من سطيف و جيجــل

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, الأربعاء, خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من سطيف وجيجل فيما أوقف عناصر الدرك الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالجزائر العاصمة , حسب ماأفاد به هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب, دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي, يوم 08 مارس , خمسة (05) مخابئ للإرهابيين بكل من سطيف وجيجل/ن.ع.5, فيما أوقف عناصر الدرك الوطني عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالجزائر العاصمة/ن.ع.1."

وأضاف المصدر ذاته انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة, ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتندوف/ن.ع.3, كمية من الكيف المعالج تقدر ب (1, 95) كيلوغرام, فيما أوقفت مفرزة أخرى مهربا كان على متن شاحنة محملة ب(40) قنطارا من مادة التبغ بالوادي/ن.ع.4."

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني انه "بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (09) مهربين وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ونظارتي (02) ميدان و(04) أجهزة كشف عن المعادن و(03) مطارق ضغط و(03) مولدات كهربائية, في حين تم توقيف (63) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ن.ع.2 ووقلة وغرداية/ن.ع.4.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج