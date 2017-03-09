انتخاب بن زروقي فافا رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

انتخبت بن زروقي فافا سيد لخضر هذا الخميس رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم استحداثه في إطار تجسيد أحكام الدستور المعدل في فيفري 2016 .

وتم انتخاب بن زروقي بالإجماع عقب مراسم تنصيب أعضاء هذا المجلس البالغ عددهم 38 عضوا, من طرف الرئيس الأول لمحكمة العليا بودي سليمان.

و أعتبر أعضاء المجلس أن انتخاب بن زروقي, التي تشغل منصب رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر, لهذا المنصب "جاء في إطار دعم الجزائر للعنصر النسوي في تولي مناصب عليا وسامية في الدولة و كذلك لكفاءتها وخبرتها الطويلة في مجال القانون والعدالة وحقوق الإنسان".

وفي كلمة لها عقب هذا الانتخاب شكرت رئيسة المجلس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الثقة التي وضعها في أعضاء المجلس, كما توجهت بالشكر لأعضاء المجلس على الثقة التي وضعوها فيها, مشيرة الى ان العضوية في هذا المجلس هي "مهمة سامية لخدمة الوطن والمواطن".

وأكدت أن هذا المجلس الذي جاء "تتويجا للإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية سيلتزم بالمساهمة في ترقية حقوق الإنسان" من خلال النشاط في الميدان و التكوين المستمر للفاعلين في المجال وكذا اقتراح ترقية التعليم الخاص بمجالات حقوق الانسان في الأوساط التربوية والجامعية والاجتماعية.

وأوضحت في ختام كلمتها انه سيتم تخصيص الاجتماع المقبل للمجلس لانتخاب رؤساء اللجان الستة الدائمة لهذه الهيئة.

للإشارة بدأت بن زروقي مسارها المهني في قطاع العدالة في أكتوبر 1975 كقاضية بمحكمة عين تموشنت, وبعدها رئيسة لمحكمة الجزائر في جوان 1976 وهي بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة بالجزائر, وعينت في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا سنة 1996, وفي جوان سنة 1998 رئيسة قسم بمجلس الدولة, وفي 25 مارس 2010 عينت رئيسة أول محكمة إدارية بالجزائر, وانتخبت في سنة 2014 عضو في المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.