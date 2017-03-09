وزارة الاتصال تكرم المراة الجزائرية في حفل" نساء جديرات"

تحت شعار"تقدير لنساء جديرات "نظمت وزارة الاتصال حفلا تكريميا اليوم الخميس بمقر الاذاعة الوطنية قامت من خلاله بتكريم عدة وجوه نسائية في مجالات الثقافة والصحافة والطب والمسرح والفن ، كما كرمت أيضا الفنان الجزائري المعروف محمد العماري.

وقد اشرف على افتتاح هذا الحفل وزير الاتصال حميد قرين الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، ووزيرة التربية نورية بن غبريط، بالاضافة إلى المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل والمدير العام لتلفزيون توفيق خلادي ومدير وكالة الإنباء الجزائرية حميد كاشا.

وقد أعرب الوزير قرين في هذا الصدد"عن سروره بهذه المناسبة في طبعتها الثالثة واعتبره تكريم للإذاعة والتلفزيون وكذلك لنساء جديرات كما أن تكريم الفنان محمد العماري له خصوصية لأنه الفنان الجزائري الذي غنى للمرأة الجزائرية أغنية خالدة لهذا يجب التفكير فيه وتكريمه كما يجب على من يأتي بعدنا أن يواصل في هذا المسار".

ومن ضمن النساء اللواتي تم تكريمهن في هذا الحفل امينة دبش مديرة جريدة الشعب ،اسماء رحاب اوصديق طبيبة أخصائية ،سونيا سكينة مكيو ممثلة وامرأة مسرح ،عزيزة عبد العزيز ملحق بديوان وزارة الاتصال، فاطمة ولد خصال إعلامية بالاذاعة الجزائرية متقاعدة،زفيرة اوراتسي بابا مديرة مدرسة ارتسيمو التي تعنى بالفن،نائلة خالدة برحال إعلامية ،اللا جيدة فنانة قبائلية.

ومن ضمن النساء اللواتي تم تكريمهن خلال هذه السهرة نجد الصحفية بالتلفزيون الجزائري فوزية بوسبك التي اعتبرت هذا التكريم " تكريم للنساء الجزائريات وأيضا لجميع النساء العاملات بالتلفزيون الجزائري وانه ما كنا لنكون هنا لو لا تضحيات من سبقونا في المهنة من اجل الجزائر الحرة المستقلة".

ولقد شهد حفل التكريم هذا في ختامه صعود الفنان الكبير محمد العماري حيث أدى بعض الأغاني الجميلة التي أطربت الحاضرين وتفاعلوا معها بالتصفيقات الحارة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية