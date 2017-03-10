بوخاري للإذاعــة : لم يخبرني" روس" بأي استقالة وإن تأكد خبر تنحيه فلن يؤثر على قضيتنا

كشف ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة أحمد بوخاري أنه لا يمكن تأكيد أو نفي الخبر الذي يفيد باستقالة المبعوث الاممي للصحراء الغربية كريستوفر روس.

و في تصريح خص به الإذاعة الجزائرية، أكد بوخاري أن المعني (يقصد كريستوفر روس) لم يبلغه بذلك شخصيا رغم لقائهما هذا الصباح.

وفي معرض حديثه، أوضح بوخاري أن الاستقالة وفي حال تأكدت فإنها لن تؤثر بأي حال من الأحوال على مسار القضية الصحراوية.

إلى ذلك، دعت جبهة البوليساريو أمس الخميس المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس

إلى العمل بما يتطلبه الأمر من سرعة وجدية وحزم من أجل "إرجاع المغرب إلى جادة الصواب ووضع حد لتمرده على الشرعية الدولية".

جاء ذلك في بيان لمكتب الأمانة العامة لجبهة البوليساريو عقب اجتماعه أمس برئاسة الرئيس الصحراوي الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي والذي تضمن مناشدة للمجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد أنطونيوغوتيريس "العمل بما يتطلبه الأمر من سرعة وجدية وحزم من اجل إرجاع المغرب إلى جادة الصواب ووضع حد

لتمرده عل الشرعية الدولية مستغلا في ذلك الغطاء الذي توفره له بعض القوى المتنفذة على الساحة الدولية".

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان مطالبة البوليساريو بضرورة وضع آلية أممية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في المناطق من الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي والتقرير عنها ووقف نهب ثرواتها الطبيعية وكذا إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.

وأكد البيان الصحراوي على إرادة الطرف الصحراوي في الاستمرار في التعاون bمع الأمين العام الاممي ومبعوثه الشخصي لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي محملا في الوقت ذاته المغرب مسؤولية إيقاف هذا المسار وما قد يترتب على الإمعان في مواصلة خرق وقف إطلاق النار ومنع بعثة المينوروسو من استرجاع كامل مقدراتها والاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والنهب المتواصل لثروات الشعب الصحراوي وكافة موارد بلده الطبيعية".

المصدر : الإذاعـــة الجزائرية