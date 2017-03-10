كمال مواسة للإذاعة : متفائل بحظوظنا أمام ''رونيسونس'' الكونغولي و الغيابات فرصة للبدلاء

يستقبل نادي مولودية الجزائر نادي ''رونيسونس'' من جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا الجمعة بملعب 5 جويلية (45ر20 سا)، بنية تجديد العهد مع الفوز الذي يغيب عنها منذ فترة في الساحة الوطنية، ما كلفها تضييع الصدارة والتراجع إلى المركز الثالث في الترتيب.

و لمواصلة المغامرة القارية يتعين على المولودية الحذر أمام منافس أبان على قدرات هائلة على مستوى خط الهجوم بدليل أنه سجل 32 هدفا في 17 مباراة في بطولة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

هذا الأمر يحترز منه مدرب 'العميد'' كمال مواسة نفسه، حيث صرح في هذا الشأن قائلا : "علينا تجنب استقبال أي هدف على وجه الخصوص، وكذا تفادي التسرع، لأن ورقة التأهل ستلعب في مباراتين".

ولن تكون تشكيلة النادي العاصمي مكتملة بالمناسبة، حيث يتواصل غياب المدافع أيوب عزي بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بخصوص مشاركة المهاجم حاج بوقاش بعد إصابته في المقابلة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة.

وعرفت ذات المقابلة إصابة أيضا كلا من المدافع عبد الغني دمو والمهاجمين هشام نقاش و محمد سوقر، إلا أن المدرب مواسة طمأن بخصوصهما وأكد أنهما سيكونان جاهزين لموعد الجمعة.

وفي الصدد، اعتبر كمال مواسة في حديث خص به الاذاعة الجزائرية أن غياب كوادر الفريق هي في الحقيقة فرصة سانحة للبدائل لفرض لعبهم و تبيان ما يؤهلهم مستقبلا للعب الادوار الاساسية معبرا عن تفاؤله و ثقته فيهم.

ويتمنى العاصميون تحقيق فارق مريح في لقاء الذهاب قبل التنقل إلى كنشاسا يوم 15 مارس في رحلة خاصة، على ان يجري اللقاء يوم 17 من نفس الشهر.

للتذكير، تأهلت المولودية في الدور التمهيدي للمنافسة على حساب نادي بيشام الغاني (1-2 في أكرا) و (4-1 في الجزائر)، بينما اقصى نادي رونيسانس منافسه الغابوني آكاندا (0-0 في ليبروفيل) و (1-0 في كنشاسا).

فتح مكاتب بيع التذاكر بداية من صبيحة اليوم .. 300 دينار عوض 500

يشار إلى أنه تم طرح التذاكر الخاصة بالمباراة، للبيع صباح اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 00: 10، على مستوى شبابيك ملعب 5 جويلية (الجزائر) الذي يحتضن هذا الموعد

وكانت عملية بيع التذاكر للمباريات الأخيرة للعميد، الجارية بالملعب الأولمبي، تنطلق قبل 24 ساعة عن موعد اجرائها.

وسيدفع أنصار مولودية الجزائر هذه المرة، مبلغ 300 دينار عوض 500 دينار للحصول على تذكرة الدخول، مما يسمح بهم بمتابعة الخرجة الثانية لفريقهم في المنافسة القارية هذا الموسم.

المصدر : الإذاعة الجزائرية